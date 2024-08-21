В Тамбове заменили аварийный участок коллектора на Астраханской

На улице Астраханской в Тамбове заменили около 130 метров аварийного коллектора. Подверженные газовой коррозии железобетонные трубы заменили на современные и долговечные из полиэтилена, их срок службы – более 50 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии