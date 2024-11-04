Зенитчики сбили беспилотник ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Центр» сбили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Баба Яга» на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.
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