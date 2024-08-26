Hемецкий солдат, который воевал под Сталинградом, попал в плен, а в 1953-м вернулся домой. Потом в Западной Германии был издан его дневник.
Они всё забыли
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Имеется в виду героический дом Павлова??? Я так думаю.
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2 час.
Сергей Киселев
Встать за Отчизну - ЧЕСТЬ, а за это государство что-то не хочется! Разве не так думают многие...И они ПРАВЫ!
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1 час.
Роман
С нами Бог,а на другой стороне правит бал сатана...
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11 мин.
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