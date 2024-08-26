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  • Тамара Кукушкина (куликова)
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Они всё забыли

Они всё забыли

Hемецкий солдат, который воевал под Сталинградом, попал в плен, а в 1953-м вернулся домой. Потом в Западной Германии был издан его дневник.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Имеется в виду героический дом Павлова??? Я так думаю.
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Сергей Киселев
Встать  за  Отчизну - ЧЕСТЬ,  а за  это  государство что-то  не  хочется!  Разве  не  так  думают  многие...И  они  ПРАВЫ!
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Роман
С нами Бог,а на другой стороне правит бал сатана...
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