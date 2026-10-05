Пока врачи молчат, интернет уже надел маску чумного доктора

Иногда новости заставляют лишний раз взглянуть на календарь: действительно ли сейчас 2026 год, а не середина XIV века?После кончины работницы противочумного института в Иркутске поползли слухи о вспышке чумы, карантине и якобы разбитой колбе с опасным штаммом.
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