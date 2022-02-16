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Украинских медиков снова кинули

Украинских медиков снова кинули

Чем заканчиваются красивые обещания Зеленского Конечно, украинцы уже успели привыкнуть к тому, что красивые речи и обещания Зеленского крайне расходятся с тем, что получается по факту.

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