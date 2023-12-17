Киев не вступит в ЕС до 2030 года — прогноз от Times

Киев может не присоединиться к ЕС до 2030 года или позже, согласно прогнозам Times. Вступление в ЕС укрепит Украину и "приобщит ее к Западу" перед возможным возвращением Трампа в Белый дом, который хочет прекратить финансирование ВСУ, говорит издание.