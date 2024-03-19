Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Это вам не кеды с балетками: 12 необычных пар обуви из прошлого

Это вам не кеды с балетками: 12 необычных пар обуви из прошлого

Фото обуви из этой подборки наверняка взбудоражат любителей комфортных кроссовок и мягких балеток: сложно представить, каково это — носить, например, деревянные башмаки и сандалии на 10-сантиметровой платформе или обувь, в которой нет абсолютно никакого крепления для стопы.

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