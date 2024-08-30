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В США рассказали о контактах с Россией по вопросу мусора в космосе

В США рассказали о контактах с Россией по вопросу мусора в космосе

Глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг заявил, что американская сторона уведомляет Российскую Федерацию и Китай о мусоре в космическом пространстве, который потенциально может угрожать их спутникам.

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