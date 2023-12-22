В крымских горах пройдут зимние балы

Любители высокого искусства и культурных традиций смогут поучаствовать в традиционных зимних балах, которые состоятся 23 и 30 декабря в одной из горных усадеб Белогорского района, сообщает официальный турпортал Крыма "Travel Crimea".
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