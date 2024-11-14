Дочь Владимира Жириновского: Мой отец при жизни во многом был первым

В российской политике - сенсация, пусть и небольшая. Пока… Дочь (родная!) Владимира Жириновского, о которой до последнего времени вообще мало что было известно возглавила структуру или - направление по изучению наследие своего отца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии