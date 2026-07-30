Саудовская Аравия обратилась с призывом к США

Министр обороны королевства Саудовская Аравия принц Халид бин Салман встретился в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и призвал американскую администрацию не наносить удары по йеменским хуситам.
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