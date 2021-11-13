ПОЛИТРОССИЯ

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МИД России отреагировал на выпад Польши о «причастности» Москвы к ситуации с мигрантами

МИД России отреагировал на выпад Польши о «причастности» Москвы к ситуации с мигрантами

Российская сторона считает абсурдными заявления Варшавы о «причастности» Москвы к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

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Комментарии
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Вячеслав Даньшин
Вообще с врагами, (а Польша самый ярый враг) России разговаривать надо более жёстко
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19 час.
Сергей Рузманов
Пшекогиены растявкались
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18 час.

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