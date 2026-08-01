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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девушка Мбаппе пригрозила судом авторам фэйков о ней и Килиане: «Не все дозволено, я вынуждена провести черту и использовать правовые инструменты»

Испанская актриса Эстер Экспосито выступила с заявлением на фоне распространения ложной информации о ее личной жизни и отношениях с нападающим « Реала » и сборной Франции Килианом Мбаппе.

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