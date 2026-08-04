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RT Russia

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Лантратова: миру сложно молчать о преступлениях Киева после доказательств

Лантратова: миру сложно молчать о преступлениях Киева после доказательств

Международному сообществу становится всё сложнее замалчивать преступления киевского режима после предоставления соответствующих доказательств, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

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