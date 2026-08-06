Как будет проходить реконструкция спортивного комплекса в Крылатском

В Крылатском началась модернизация Гребного канала — спортивного объекта с полувековой историей. В рамках реконструкции обновят четыре корпуса, построят игровые залы, залы для гребли и тренажёрный зал, реновируют гостиницу для спортсменов.
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