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Metro Москва

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Как будет проходить реконструкция спортивного комплекса в Крылатском

Как будет проходить реконструкция спортивного комплекса в Крылатском

В Крылатском началась модернизация Гребного канала — спортивного объекта с полувековой историей. В рамках реконструкции обновят четыре корпуса, построят игровые залы, залы для гребли и тренажёрный зал, реновируют гостиницу для спортсменов.

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