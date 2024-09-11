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Операторы провели тренировку по управлению дронами от «Чистой линии»

Операторы провели тренировку по управлению дронами от «Чистой линии»

Помощь бойцам специальной военной операции оказывают не только простые россияне, но и бизнес. Компания «Чистая линия» направляет в зону боев гуманитарные грузы и более серьезные грузы, включая FVP-беспилотники.

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