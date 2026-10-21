За четыре года с момента запуска оплаты проезда банковской картой у кассиров-контролеров в поездах Московского транспортного узла пассажиры ЦППК воспользовались услугой 8,93 млн раз.
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