Макрон сыграл в баскетбол на инвалидной коляске в центре Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в необычной акции, проходившей на Площади Республики в центре Парижа – глава государства сел в инвалидную коляску и на глазах у жителей и гостей столицы сыграл в паралимпийский баскетбол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии