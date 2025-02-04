Ужасы стоматологии: две истории из практики врача, как мужчины сами себе лечили зубы

Сбить температуру, заклеить порез пластырем или принять таблетку от головной боли — это максимум, что может человек без консультации с врачом, и то при условии использования проверенных средств и соблюдения инструкций.
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