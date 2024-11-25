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  • Вадерий Чикунов
    И честь отдавать , кланяться и шляпу снимать привыкать будут как в старые былые времена . Иначе порка показател...Меркель назвала я...
  • Вадерий Чикунов
    Как же долго доходит . Я вообще-то считаю , что более не надо предупреждать о времени нанесения ядерного или обычного...Меркель назвала я...
  • Сергей Иванов
    Задолбал этот Щелкунчик.Большой театр объ...

Истребитель Су-34 уничтожил технику с личным составом ВСУ в курском приграничье

Истребитель Су-34 уничтожил технику с личным составом ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) РФ нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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