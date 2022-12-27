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Канун Нового Года
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Виктория Смолкина
Надеюсь,эти 20-е придурки набрались ума и переженились.
Старый идиот
Yvan
Особенно, когда они вас выбирают, а не вы их.
Новогодний кот
A
Antanas
Классная подборка.👍😀😘😍😆.
Юмор, который все...
Смехотерапия
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Новая подборка юмора
.
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