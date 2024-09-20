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Медсестру на Камчатке осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

Медсестру на Камчатке осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

Петропавловск-Камчатский суд вынес приговор в отношении медсестры, которая за вознаграждение выдавала фиктивные сертификаты о прививке от коронавируса, заявили в пресс-службе управления ФСБ России по Камчатскому краю.

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