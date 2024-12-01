На "Госуслугах" можно узнать о размере компенсации за купленное средство реабилитации

Через госуслуги теперь можно получить сведения о размере компенсации, которая полагается за самостоятельно приобретенное инвалидное кресло, протез, слуховой аппарат и другие технические средства реабилитации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии