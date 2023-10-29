Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал РИА Новости, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии