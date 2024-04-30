Цифры разные считать: куда поступать учиться на IT-направление

Приближаются школьные выпускные, а затем и время поступления в вузы. Одним из самых перспективных направлений сейчас считается сфера IT в силу востребованности сотрудников на рынке и хороших условий труда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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