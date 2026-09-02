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Царьград

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Выручка крупнейших продуктовых сетей выросла на 11,6%

Выручка крупнейших продуктовых сетей выросла на 11,6%

Совокупная выручка десяти крупнейших продуктовых сетей в первом полугодии достигла 6,76 трлн рублей, что на 11,6% больше, чем годом ранее.

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