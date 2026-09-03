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Захарова: Киев может выйти из-под контроля и устроить теракты на Западе

Захарова: Киев может выйти из-под контроля и устроить теракты на Западе

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям" 4 сентября заявила об отсутствии гарантий того, что украинский терроризм не нанесет удары по гражданам западных стран.

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