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В Калининграде раскрыли убийство и кражу вещей Царской эпохи 1812 года

В Калининграде раскрыли убийство и кражу вещей Царской эпохи 1812 года

Известия/Дмитрий Коротаев Калининградские правоохранители задержали троих мужчин, которых подозреваются в убийстве коллекционера и кражи у него набора коллекционных монет, икон, а также серебряного сервиза Царской эпохи 1812 года.

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