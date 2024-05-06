В Калининграде раскрыли убийство и кражу вещей Царской эпохи 1812 года

Известия/Дмитрий Коротаев Калининградские правоохранители задержали троих мужчин, которых подозреваются в убийстве коллекционера и кражи у него набора коллекционных монет, икон, а также серебряного сервиза Царской эпохи 1812 года.
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