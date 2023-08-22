Тренер ЦСКА Федотов заявил о необходимости трансферов для борьбы за чемпионство

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов в беседе с журналистом Ильей Казаковым в программе "Футбол России" заявил, что без укрепления состава армейцам будет сложно бороться за первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).