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Тренер ЦСКА Федотов заявил о необходимости трансферов для борьбы за чемпионство

Тренер ЦСКА Федотов заявил о необходимости трансферов для борьбы за чемпионство

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов в беседе с журналистом Ильей Казаковым в программе "Футбол России" заявил, что без укрепления состава армейцам будет сложно бороться за первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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