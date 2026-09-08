Что делать, если счетчик воды запотел изнутри

Если вы заметили, что счётчик воды запотел изнутри, это может вызывать беспокойство, от неправильных показаний до возможной поломки прибора.
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