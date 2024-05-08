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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» 12 волевых побед в этом сезоне – это повторение клубного рекорда

Команда Карло Анчелотти уступала «Баварии» со счетом 0:1 до 88-й минуты, но победила благодаря дублю форварда Хоселу, вышедшего на замену.

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