Иностранные криптобиржи помогают банкротить россиян

Иностранные криптобиржи оказывают помощь в банкротстве российских граждан. Происходит это в плане взаимодействия с отечественными арбитражными управляющими в процессе рассмотрения дел о банкротстве неплатежеспособных должников.
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