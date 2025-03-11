Steak Lovers
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Steak Lovers

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Драники по новому. Запекаем к форме для кекса вместе с яйцом

Драники по новому. Запекаем к форме для кекса вместе с яйцом

Обычные драники можно превратить в нечто особенное, придав им новый вкус и внешний вид. Вместо традиционной жарки на сковороде, мы возьмем натертую картошку и запечем ее в форме для кекса, аккуратно покрыв яйцом — и вот, драники обретут совершенно новый вкус! Ингредиенты: 450 г картофеля (тертого на крупной терке) 2 яичных белка 2 ст л топленого масла 1/2 ч л соли 1/2 ч л молотого перца 1 ст л сливочного масла 1/2 ст красного лука (мелко нарезанного) 1/2 ст красного болгарского перца (мелко нарезанного) Соль и перец по вкусу 1 чашка ветчины (нарезанной кубиками) 2 ст свежего шпината (крупно нарезанного) 360 г тертого сыра 6 яиц Этапы приготовления: 1.

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