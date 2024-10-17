Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян тайно разошелся с женой

Супруги были в браке около шести лет Андрей Гайдулян и Александра Велескевич globallookpress.com/Anatoly Lomokhov Несколько дней назад российский актер театра и кино Андрей Гайдулян оказался в центре скандала.
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