Ozon запустил новый раздел модных брендов Ozon Fashion

Маркетплейст Ozon запустил новый раздел Ozon Fashion. В нем представлены оригинальные товары иностранных и российских брендов, таких как Coccinelle, Calvin Klein, H&M, Adidas, Nike, Guess, TopTop, Elis, 2Mood, Lichi, Belle YOU, Charuel и других (всего 2000+ марок).