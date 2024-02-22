Ozon запустил новый раздел модных брендов Ozon Fashion

Маркетплейст Ozon запустил новый раздел Ozon Fashion. В нем представлены оригинальные товары иностранных и российских брендов, таких как Coccinelle, Calvin Klein, H&M, Adidas, Nike, Guess, TopTop, Elis, 2Mood, Lichi, Belle YOU, Charuel и других (всего 2000+ марок).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии