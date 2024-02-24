LBD-мания и ещё 7 великих фэшн-событий ХХ века

«Визитные карточки» моды 20 века. Интересно, из чего состоял бы сегодня женский гардероб, если бы не 8 «великих революций» в моде 20 века? А вдруг мы задыхались бы в туго затянутом корсете, ездили на велосипеде в длинной юбке и загорали на пляже в трико с рукавами и длинными штанинами? В данной статье – 8 значимых событий в мире моды, благодаря которым современная женщина не стеснена практически ничем, кроме размеров шкафа.