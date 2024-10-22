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Стандартная ипотека на «вторичку» становится всё менее доступной для людей

Стандартная ипотека на «вторичку» становится всё менее доступной для людей

Стандартная ипотека на «вторичку» становится всё менее доступной для людейСредняя ставка по банкам – в районе 22%, рассказала директор агентства недвижимости, жилищный юрист Алёна Морозова.

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