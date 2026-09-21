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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серхио Агуэро: «Я не скучаю по футболу, не вижу проблемы больше не выходить на поле. Я отлично провожу время, с удовольствием смотрю хорошие матчи»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что не скучает по игре в футбол. Экс-игрок « Манчестер Сити », «Барселоны» и других клубов завершил карьеру в из-за проблем с сердцем в 2021 году.

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