Командующий РВСН Каракаев устроил праздник для воспитанников детдомов

В преддверии Нового года Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции «Елка желаний». В главном гарнизоне РВСН - подмосковной Власихе - командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей.