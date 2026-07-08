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Watch: Fireworks At UN As Cuba Disrupts US Ambassador's Speech: "You're A Liar, Mr Waltz!"

Watch: Fireworks At UN As Cuba Disrupts US Ambassador's Speech: "You're A Liar, Mr Waltz!" A UN General Assembly this week devolved into a high-charged shouting match amid procedural disruptions and chaos, after US Ambassador to the UN Mike Waltz told the global forum on Tuesday that there is no American blockade on Cuba.

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