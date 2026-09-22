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62ИНФО | Новости Рязани

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Жителя Рязани будут судить за причинение смерти по неосторожности

Жителя Рязани будут судить за причинение смерти по неосторожности

Следствие установило, что 19 сентября прошлого года рязанец был на охоте на территории Сараевского округа.

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