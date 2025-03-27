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Царьград

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ТАСС: ВСУ несут колоссальные потери у хутора Олешня и КПП «Суджа»

ТАСС: ВСУ несут колоссальные потери у хутора Олешня и КПП «Суджа»

Украинские войска несут колоссальные потери около хутора Олешня, а также возле КПП «Суджа».Вооруженные силы Украины, оказавшиеся в Курской области, несут колоссальные потери возле хутора Олешня, у Гоголевки, а также у пограничного перехода «Суджа».

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