Украинские войска несут колоссальные потери около хутора Олешня, а также возле КПП «Суджа».Вооруженные силы Украины, оказавшиеся в Курской области, несут колоссальные потери возле хутора Олешня, у Гоголевки, а также у пограничного перехода «Суджа».