Украинские войска несут колоссальные потери около хутора Олешня, а также возле КПП «Суджа».Вооруженные силы Украины, оказавшиеся в Курской области, несут колоссальные потери возле хутора Олешня, у Гоголевки, а также у пограничного перехода «Суджа».
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