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К медикам Анапы обращаются волонтеры: что сказал краевой токсиколог про пары мазута

К медикам Анапы обращаются волонтеры: что сказал краевой токсиколог про пары мазута

В городской больнице Анапы оборудовали 14 мест с кислородной поддержкой для экстренного лечения пациентов, пострадавших от отравления парами нефтепродуктов.

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