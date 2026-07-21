Мосбиржа вводит запрет на короткие продажи акций «ЕвроТранса»

Московская биржа решением Национального Клирингового Центра (НКО НКЦ) с 21 июля 2026 года вводит официальный запрет на открытие новых коротких позиций (шорт) по акциям топливного оператора ПАО «ЕвроТранс» (тикер EUTR) на фондовом рынке и рынке депозитов.
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