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Курские новости

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При ночной атаке БПЛА на Курск повреждены два здания, автомобили и квартиры

При ночной атаке БПЛА на Курск повреждены два здания, автомобили и квартиры

Беспилотник противника был оснащен поражающими элементами.В результате атаки беспилотника в Курске в ночь на 6 октября повреждено административное здание на улице Соловьиной.

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