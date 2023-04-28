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Тарасенко без очков в 3-м подряд матче серии с «Нью-Джерси». У него 3 броска и «минус 2» за 14:25 в 5-й игре

«Рейнджерс» проиграли «Девилс» (0:4) и уступают в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3). В активе российского форварда 2 (2+0) очка в 5 матчах в текущем плей-офф.

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