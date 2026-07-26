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Герой ЧМ-2026 Возинья нашел новый клуб, «ПСЖ» присмотрел конкурента для Сафонова в Серии А. Трансферы и слухи дня

Герой ЧМ-2026 Возинья нашел новый клуб, «ПСЖ» присмотрел конкурента для Сафонова в Серии А. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.«Реал» близок к трансферу вингера за 100+ млн евроGetty ImagesМадридский «Реал» договорился с вингером «Лейпцига» Яном Диоманде об условиях личного контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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