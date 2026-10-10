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Дроны ВСУ атаковали второй железнодорожный мост — в Брянской области

Дроны ВСУ атаковали второй железнодорожный мост — в Брянской области

Атаки украинских беспилотников по территории России продолжаются в непрерывном режиме. Как заявил Зеленский, останавливаться он не намерен, даже в части атак по НПЗ, несмотря на резко отрицательное отношение к таким ударам президента США.

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