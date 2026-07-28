Сальдо: подвоз воды запущен во всех проблемных селах Херсонской области

Во вторник вечером глава Херсонщины Владимир Сальдо провел совещание с региональным правительством. По итогам встречи он заявил, что подвоз питьевой воды налажен во всех населенных пунктах, где возникли перебои с водоснабжением или ощущается нехватка объемов.
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