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Сальдо: подвоз воды запущен во всех проблемных селах Херсонской области

Сальдо: подвоз воды запущен во всех проблемных селах Херсонской области

Во вторник вечером глава Херсонщины Владимир Сальдо провел совещание с региональным правительством. По итогам встречи он заявил, что подвоз питьевой воды налажен во всех населенных пунктах, где возникли перебои с водоснабжением или ощущается нехватка объемов.

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