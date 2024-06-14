В понедельник в Екатеринбурге стартуют очередные опрессовки

В ближайший понедельник, 17 июня, в Екатеринбурге начнется второй этап гидравлических испытаний. В пресс-службе администрации города напомнили, что всего на лето было запланировано четыре этапа опрессовок.
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